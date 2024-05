Minturno | una targa in ricordo delle vittime delle marocchinate

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Nel viale della Villa Comunale di, sabato 18 maggio 2024, l’Amministrazione comunale ha posizionato unainleviolenze compiute durante la II° Guerra Mondiale, dai soldati coloniali francesi. Rita Alicandro assessore alla cultura, descrive quel periodo buio: “Una terribile pagina di storia vissuta anche nelle nostre zone; nel comune di Itri risultano 20 casi di donne stuprate come ci ha raccontato Emiliano Ciotti, presidente dell’Associazione nazionale”. Insieme ai rappresentanti di Polizia Locale, Associazione Nazionale Carabinieri, Istituto Comprensivo “Antonio ...

