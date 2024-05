Milano – Cortina - perquisizioni negli uffici della Fondazione | indagati l’ex ad Vincenzo Novari e altri due

Milano , 21 maggio 2024 – negli uffici di via della Boscaiola a Milano , la Guardia di finanza sta eseguendo una perquisizione alla Fondazione che si occuperà delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 su richiesta della procura meneghina che indaga per sospetta corruzione e turbativa . Le Fiamme Gialle, accompagnate dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, si trovano negli uffici di via della Boscaiola, effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di Fondazione Milano - Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento olimpico. ilgiorno

Un appuntamento da segnare in agenda per i clienti Sky e i tanti appassionati di calcio: la Coppa ufficiale di Euro 2024 sarà in tour negli store Sky di Napoli, Roma e Milano. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino il trofeo, scattare un selfie ricordo e avvicinarsi all’evento calcistico dell’estate. Il tour della Coppa partirà da Napoli il 21 e 22 maggio dal negozio flagship Sky di Via Chiaia, 28.

digital-news