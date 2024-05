Milano-Cortina - indagine su corruzione e turbativa | tre indagati

Milano , 21 maggio 2024 – negli uffici di via della Boscaiola a Milano , la Guardia di finanza sta eseguendo una perquisizione alla Fondazione che si occuperà delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 su richiesta della procura meneghina che indaga per sospetta corruzione e turbativa . Le Fiamme Gialle, accompagnate dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, si trovano negli uffici di via della Boscaiola, effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di Fondazione Milano - Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento olimpico. ilgiorno

Perquisizioni della Finanza alla fondazione Milano-Cortina, 3 indagati - Perquisizioni della Finanza alla fondazione Milano-Cortina, 3 indagati - Milano, 21 mag. (askanews) – corruzione e turbata libertà degli incanti: sono i reati ipotizzati dalla procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta che ha portato a una serie di perquisizioni effettu ... askanews

Olimpiadi invernali, GdF in sede Fondazione Milano-Cortina: 3 indagati per corruzione e turbativa d'asta - Olimpiadi invernali, GdF in sede Fondazione Milano-Cortina: 3 indagati per corruzione e turbativa d'asta - Perquisizioni della Gdf nella sede della Fondazione Milano-Cortina nell'ambito di un'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle olimpiadi invernali. notizie.virgilio

Campi Flegrei, va evacuata la zona rossa. Già a settembre avvisai il prefetto dei rischi altissimi - Campi Flegrei, va evacuata la zona rossa. Già a settembre avvisai il prefetto dei rischi altissimi - Quanto è preparato il territorio, a quasi sei anni dai primi avvisi e sette mesi dopo la legge sui Campi Flegrei Scrive Giuseppe De Natale, Ingv ... ilfattoquotidiano