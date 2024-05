Milano-Cortina - indagine per corruzione | tre indagati La Guardia di finanza negli uffici della Fondazione

Milano, l’ordinanza anti-movida entra in vigore ed è già polemica: cosa prevede e perché non piace - Milano, l’ordinanza anti-movida entra in vigore ed è già polemica: cosa prevede e perché non piace - È entrata in vigore ieri e lo sarà fino al 4 novembre l’ordinanza del Comune che limita l’orario di utilizzo dei dehors e dei plateatici – dovranno chiudere dall’1 alle 6 nei giorni feriali e dalle 2 ... ilgiorno

Milano-Cortina: Pancalli 'i ritardi fanno parte del Paese' - milano-cortina: Pancalli 'i ritardi fanno parte del Paese' - Alla fine le cose verranno fatte e bene". Lo ha detto il presidente del Cip, Luca Pancalli, a margine dell'evento al Foro Italico commentando i ritardi di milano-cortina. Sui 100 giorni alle ... corrieredellosport

Report: le Olimpiadi (in)sostenibili e il tesoro della lega - Report: le Olimpiadi (in)sostenibili e il tesoro della lega - Il tesoro della Lega e le olimpiadi insostenibili sono i servizi della puntata di Report. SFORO OLIMPICO Di Claudia Di Pasquale Le Olimpiadi di Milano Cortina sono state vinte con delle (...) ... agoravox