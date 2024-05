Milano-Cortina 2026 - perquisizioni della Guardia di finanza ella sede della fondazione

Perquisizioni della GdF in sede Fondazione Milano-Cortina nell'ambito di un'indagine per corruzione e turbativa d'asta sulle Olimpiadi invernali notizie.virgilio

Perquisizioni nelle sedi della Fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento. I tre indagati, secondo quanto si è appreso, sono l'ex ad della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, un ex dirigente della Fondazione e l'ex rappresentante legale della Vetrya, ora Quibyt, che si era aggiudicata l'incarico per lo sviluppo dei servizi digital delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026.

affaritaliani