Milano - a rischio il restyling di piazzale Loreto Sala | Con un rinvio l’investitore potrebbe tirarsi indietro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024)– “Le inchieste della Procura sulle pratiche edilizie? C’è incertezza. E su altri progetti io dovrò arrivare a dire alla città se si fanno o no. Un esempio? Il progetto di riqualificazione disarà oggetto di un iter diverso? Se così fosse, coloro che lo propongono continueranno a proporlo oppure no?". Il sindaco Giuseppeapre il caso. Parliamo del progetto “Open Community“ (LOC), vincitore del concorso Reinventing Cities, finanziato da Nhood Italy, un investimento da 80 milioni di euro che punta a cambiare il volto di una delle piazze più note della città con spazi pubblici, verde, negozi e un’oasi in mezzo al. Nhood aspettava un permesso di costruire convenzionato entro giugno. Ma il Comune sta valutando di cambiare l’iter edilizio, puntando su un piano attuativo, per scongiurare un eventuale intervento della Procura anche sul progetto relativo a