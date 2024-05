Milan vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 21 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I rossoneri vogliono chiudere con una vittoria una stagione complicata, mentre i granata sperano di poter portare a casa almeno un punto per poi pensare alla cadetteria della prossima stagione.vssi giocherà domenica 26 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio San Siro.VS: LE(4-3-3): Sportiello, Florenzi, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Bennacer, Rejinders, Leao, Pulisic, Chukwueze, Giroud. All. Pioli Indisponibili: Kalulu, Jovic, Maignan, Loftus-Cheek(3-4-2-1): Fiorillo, Pierozzi, Fazio, Pirola, Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric, Tchouna, Vignato, Ikwuemesi. All. ...

