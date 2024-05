Milan - quale allenatore? Fonseca e van Bommel simboli di due correnti

Il Milan continua a cercare un nuovo allenatore e il favorito per la Panchina rossonera resta Fonseca : c’è un indizio social Ciao Stefano Pioli. I tempi del “Pioli is on fire” sono ben lontani e ora il tecnico italiano è a un passo dall’addio. Contro la Salernitana sarà la sua ultima partita sulla Panchina rossonera e per questo la dirigenza è in cerca del suo sostituto. dailymilan

Panchina Milan, Fonseca o van Bommel E’ “lotta” tra Ibra e Moncada! - Panchina milan, fonseca o van Bommel E’ “lotta” tra Ibra e Moncada! - L’Équipe ha svelato ci sarebbe tensione in casa milan per la scelta del nuovo allenatore tra Ibrahimovic e Moncada, i quali hanno idee opposte. La scelta del nuovo allenatore del milan non agita solo ... notiziemilan

Panchina Milan, scelta fatta: testa a testa finale - Panchina milan, scelta fatta: testa a testa finale - I tifosi sono ormai stanchi di continuare a leggere nomi su nomi legati al dopo Stefano Pioli. milan tra fonseca e van Bommel: il punto della situazione (LaPresse) – milanLive.it Nelle ultime ore, ... milanlive

Milan, non c’è l’accordo in società: diatriba per gli allenatori - milan, non c’è l’accordo in società: diatriba per gli allenatori - Continuano le ricerche per il nuovo allenatore. La dirigenza rossonera si divide: le ultime notizie scoraggiano i tifosi. spaziomilan