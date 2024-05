Milan - Origi di ritorno | il Nottingham Forest non riscatta l’attaccante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto su Divock, attaccante belga di proprietà del. Dopo una stagione tutt’altro che brillante, caratterizzata da appena 22 presenze di cui solo 8 da titolare (753 minuti giocati) e corredata da un gol e un assist, il club inglese, terminato il prestito, non riscatterà il calciatore. Il 29enne tornerà quindi alla base in attesa di ulteriori sviluppi nel corso dell’estate sul suo futuro in rossonero. SportFace.