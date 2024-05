Milan - l’eleganza di Reijnders e Pulisic batte lo stile discutibile di Marcus di Thuram al Premio Gentleman  Le foto

Si è conclusa la cerimonia per la consegna del premi o Gentleman 2023/24 e tra i vincitori anche i giocatori del Milan : da Pulisic a Reijnders Cala il sipario sulla 29esima edizione del premi o Gentleman FairPlay, che si è tenuto presso la Scuola Militare Teulié di Milan o. Un grande riconoscimento che al suo interno racchiude grandi valori. La serata di Gala, condotta da Massimo Caputi, Laura Barriales e Giorgia Rossi, ha visto trionfare il capitano dell’Inter Campione d’Italia Lautaro Martinez, che si contendeva l’ambito premi o con altri grandissimi del nostro campionato come Dusan Vlahovic Mike Maignan e Albert Gudmundsson. dailymilan

Torino – Milan 3-1: pagelle fantacalcio e highlights - Torino – Milan 3-1: pagelle fantacalcio e highlights - Ivan Juric MILAN (4-3-3): Sportiello 6; Kalulu 5, Thaw 4, Tomori 4.5, Terracciano 5.5 (dal 19' st Florenzi 6); Musah 5 (dal 31' st Giroud 6), reijnders 5.5, Bennacer 6 (dal 31 st' Pobega 6); pulisic 6 ... calciomagazine

Milan, Pulisic e Reijnders verso le 50 presenze con i rossoneri - Milan, pulisic e reijnders verso le 50 presenze con i rossoneri - Christian pulisic e Tjjani reijnders, arrivati entrambi la scorsa estate a titolo definitivo rispettivamente da Chelsea e AZ Alkmaar ... ilmilanista

Torino-Milan: Feliciani ok sul rigore per i rossoneri - Torino-Milan: Feliciani ok sul rigore per i rossoneri - Ecco il Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta dopo Torino-Milan: ecco come è stata la direzione di Feliciani di Teramo ... toro