Milan - il saluto di Kjaer | Sognavo questa magli - giusto lasciarla ora

(Di martedì 21 maggio 2024)o, 21 maggio 2024 –saluta ildopo quattro anni, 120 presenze, uno scudetto. Contratto in scadenza, l'addio era stato anticipato dall'agente del centrale 35enne. Il danese, in un'intervista aTv, ha iniziato a salutare i tifosi, in attesa dell'ultima di campionato di sabato, a San Siro alle 20.45, contro la Salernitana: “Ho tante emozioni dentro di me, positive e negative. Ma erafinire quest'anno e salutarsi”. Nella sua lunga carriera ha vestito anche lee di Atalanta, Siviglia, Fenerbahce, Lille, Wolsfsburg, Roma e Palermo. È capitano della Nazionale danese con cui giocherà gli Europei: “Intanto penso asettimana e alla mia ultima partita a San Siro con laa del. Poi l'avventura ...

Nel corso di una lunga intervista Simon Kjaer ha saluta to il Milan e tutti i suoi tifosi: le parole del difensore danese sul suo futuro Dal suo arrivo al Milan nel settembre del 2020 Simon Kjaer si è subito distinto per bravura ma soprattutto professionalità. Il danese è diventato un punto fermo della squadra di Pioli, decisivo per la vittoria dello scudetto del 2022. dailymilan

