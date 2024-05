Milan - Calabria SALUTA Kjaer | Uomo fantastico e strepitos - speravo non arrivasse mai questo momento

Da Calabria a Maignan : in un lungo video pubblicato dal Milan sui SOCIAL i rossoneri hanno saluta to Olivier Giroud Dal suo arrivo al Milan Olivier Giroud ha subito convinto tutti a suon di goal e grandi prestazioni. L’attaccante francese ha lottato su ogni pallone, regalando vittorie importantissime al Diavolo e diventando un pupillo di tutta la tifoseria. dailymilan

Il Milan nei suoi canali ufficiali ha presentato un contenuto con tutti i compagni di squadra che salutano un campione come Olivier Giroud .... calciomercato

Calciomercato Milan, si complica il rinnovo del contratto di Davide Calabria. Le due parti stanno riscontrando difficoltà nel trovare un’intesa Oltre a concentrarsi sulle strategie da adottare sul mercato, il Milan deve porre l’attenzione anche sulla questione rinnovi. Tra questi c’è quello in sospeso di Davide Calabria. Il difensore rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e la situazione è ancora in fase di sviluppo.

