Milan - allenatore domani si decide? Mercato che svolta! De Zerbi vuole…

Antonio Di Gennario, ex calciatore, ha detto la sua sul futuro di Roberto De Zerbi in ottica Milan . Le sue dichiarazioni pianetamilan

Calciomercato Milan – Con Fonseca arrivano subito questi 6 colpi: 3 sono top / News - Calciomercato milan – Con Fonseca arrivano subito questi 6 colpi: 3 sono top / News - Il primo tassello del nuovo milan sarà ovviamente il nuovo allenatore al quale verrà assegnata la panchina rossonera. La scelta sul dopo Pioli sarà la prima pietra dalla quale partire e fondare il ... ilmilanista

Massimo Mauro a Thiago Motta: 'La Juve non si rifiuta ma fossi in te resterei al Bologna' - Massimo Mauro a Thiago Motta: 'La Juve non si rifiuta ma fossi in te resterei al Bologna' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Mauro ha scritto un editoriale sul portale del quotidiano La Repubblica, suggerendo a Thiago Motta di restare al Bologna per una questione di riconoscenza e di ... it.blastingnews

De Zerbi Milan, il tecnico si allontana dal Bayern Monaco! I bavaresi virano su quell’altro profilo. Le ultime sul futuro dell’allenatore - De Zerbi milan, il tecnico si allontana dal Bayern Monaco! I bavaresi virano su quell’altro profilo. Le ultime sul futuro dell’allenatore - De Zerbi milan, il tecnico si allontana dal Bayern Monaco! I bavaresi virano su quell’altro profilo. Le ultime sul futuro dell’allenatore Fra i nomi accostati alla panchina del milan, uno dei più cald ... milannews24