Milan - addio Kjaer | Pronto ad una nuova avventur - questo sarà sempre il mio club

Dopo Olivier Giroud, il Milan si prepara a salutare anche Simon Kjaer . Per il difensore danese quella di sabato a San Siro sarà l’ultima partita con la maglia rossonera. Quattro anni e mezzo a Milan ello per Kjaer , che ha collezionato 120 presenze vincendo lo Scudetto nel 2022. In un video postato sui social, il calciatore 35enne ha voluto salutare i tifosi . sportface

Milan, contro la Salernitana la Curva Sud omaggerà gli addii di Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. Ecco come “Se posso dire qualcosa sull’ultima partita, non perché penso solo a me eh, è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano“. Giroud ha chiesto e la Curva Sud ha risposto. Nella gara contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, il tifo organizzato del Milan ha deciso di rendere omaggio agli addii dell’attaccante francese, di Simon Kjaer e di mister Stefano Pioli, tornando a cantare e a incitare la squadra.

dailymilan