Milan - addio a Pioli | tutti i club che puntano sull’allenatore rossonero

(Di martedì 21 maggio 2024) Stefanosta per concludere il suo quinquennio da allenatore del. Dove sarà l'anno venturo? Tutte le soluzioni per il tecnico

La Curva Sud in silenzio (senza cori e striscioni) ha accompagnato le ultime due partite di campionato giocate in casa dal Milan contro Genoa... calciomercato

Stefano Pioli sta per concludere il suo quinquennio da allenatore del Milan . Dove sarà l'anno venturo? Tutte le soluzioni per il tecnico pianetamilan

Milan , contro la Salernitana la Curva Sud omaggerà gli addii di Simon Kjaer , Olivier Giroud e Stefano Pioli. Ecco come “Se posso dire qualcosa sull’ultima partita, non perché penso solo a me eh, è che voglio andare via dal Milan con dei tifosi che cantano“. Giroud ha chiesto e la Curva Sud ha risposto. Nella gara contro la Salernitana, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A, il tifo organizzato del Milan ha deciso di rendere omaggio agli addii dell’attaccante francese, di Simon Kjaer e di mister Stefano Pioli, tornando a cantare e a incitare la squadra. dailymilan

Tutti pazzi per Bellanova: l’Aston Villa insiste - Tutti pazzi per Bellanova: l’Aston Villa insiste - L’esterno destro sarà uno dei granata più ambiti sul mercato e contro il milan gli inglesi dell’Aston Villa lo hanno seguito per la seconda volta, si legge su Tuttosport, e il giorno dopo hanno ... torinogranata

Criscitiello: “De Zerbi è stato un folle, al Milan I rossoneri hanno già fatto l’allenatore” - Criscitiello: “De Zerbi è stato un folle, al milan I rossoneri hanno già fatto l’allenatore” - Il giornalista Michele Criscitiello si sente escludere con fermezza che l’ex Brighton possa essere il successore di pioli. Michele Criscitiello a Sportitalia ha detto la sua sul futuro di Roberto De Z ... notiziemilan

Pulisic: “Non mi do più di 7 per la stagione, c’è un motivo per cui segno tanto, ecco cosa è successo tra Roma ed Inter” - Pulisic: “Non mi do più di 7 per la stagione, c’è un motivo per cui segno tanto, ecco cosa è successo tra Roma ed Inter” - L’ala destra del milan Christian Pulisic ha vissuto la miglior stagione di sempre della sua carriera. Christian Pulisic ha parlato a Il Giornale della sua prima stagione al milan, 9 mesi non felicissi ... notiziemilan