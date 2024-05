Michael Schumacher - ammissione da pelle d’oca poco fa | brividi in F1

La formula uno scossa dalla somma spesa per Schumacher: i numeri da brividi per un oggetto del campione tedesco. Ecco quello che è successo “La casa d’aste ‘Christie’s’ questa settimana ha messo all’asta diversi orologi – otto in totale – di assoluto pregio che erano di proprietà di Michael Schumacher. Secondo quanto riportato dalla Bild l’asta inizialmente programmata per lunedì è slittata al giorno successivo a causa di un attacco hacker, ma l’indomani tutto ha potuto svolgersi regolarmente”.

ilveggente