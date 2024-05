Mi sono tatuata i bulbi oculari e sono rimasta cieca per 3 settimane Adesso ho voluto rifarlo per provare ancora questa agonia brutalmente torturante

(Di martedì 21 maggio 2024) Amber Luke, 27 anni, l’australiana più, ha nuovamente sfidato i limiti sottoponendosi a un secondo tatuaggio nei. Sette anni fa, la stessa procedura l’aveva resaper tre, ma ciò non l’ha fermata dal perseguire la sua visione estetica estrema. Anzi. “Lasciate che vi racconti una storia che riguarda la perseveranza personale e il riprendersi ciò che è proprio”, ha scritto Amber su Instagram, condividendo un video che mostra i suoi occhi tatuati con striature nere su uno sfondo blu brillante, per un effetto “oceanico”. “per 3dopo la mia prima modifica del corpo, 7 anni fa. Quella è stata di per sé l’più ...

A Milano un ragazzo di 16 anni è stato arrestato perché accusato di aver aggredito quattro persone nelle stazioni della metro M2 tra Cimiano e Crescenzago. Prima di farlo avrebbe mostrato una svastica tatuata sul petto e, in un'occasione, avrebbe urla to: "I fascisti sono tornati".Continua a leggere fanpage

Si fa tatuare i bulbi oculari e diventa cieca, ma decide di rifarlo: Amber Luke rivela il motivo - Si fa tatuare i bulbi oculari e diventa cieca, ma decide di rifarlo: Amber Luke rivela il motivo - Amber Luke, 27 anni, è rimasta cieca per 3 settimane quando, 7 anni fa, si è fatta tatuare gli occhi, eppure la ragazza ha deciso di replicare l'esperienza per intensificare il colore. I suoi bulbi ... corriereadriatico

One Piece: una Nico Robin tutta tatuata si mostra in questo accattivante cosplay - One Piece: una Nico Robin tutta tatuata si mostra in questo accattivante cosplay - Questo personalissimo cosplay della popolare Nico Robin di One Piece è stato realizzato per sottolineare la bellezza della ragazza e dei disegni su di lei. drcommodore

Fedez, la versione di Ludovica Di Gresy e i messaggi dopo il pestaggio di Iovino: cosa mostrano le registrazioni delle telecamere - Fedez, la versione di Ludovica Di Gresy e i messaggi dopo il pestaggio di Iovino: cosa mostrano le registrazioni delle telecamere - Le registrazioni delle telecamere della discoteca. La modella Di Gresy: ero a casa con i miei. I controlli sui tabulati ... milano.corriere