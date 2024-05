Mi sono inventato un titolo… Potrebbe essere un format - ‘Ti lascio una trasmissione' | Gerry Scotti e la ‘frecciatina’ ad Antonella Clerici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Un debutto tiepido dal punto di vista auditel per “Io Canto Family“, lo show musicale di Canale 5, spin off di “Io Canto Generation“, ha incollato davanti al video solo 2.491.000 spettatori con il 16,9% di share. Alla conduzione Michelle Hunziker, promossa sul campo dopo il ruolo di giudice, al posto difin troppo impegnato sulle reti Mediaset con diversi titoli. Proprio lo zio, come lo chiamano in molti, è apparso nei primi minuti dello show per cedere il testimone all’amica e collega, con cui conduce da anni “Striscia la notizia“: “Visto il successo di Io Canto Generation, subito Mediaset ha pensato e ci ha chiesto: ‘Beh facciamo questo spin off, questa costola che si chiama family, con tutti i familiari’. E io ho detto: ‘Bell’idea, ma ho già due programmi in onda, più le previsioni del tempo. Allora sinceramente ...