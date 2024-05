Meteo - ecco quando potrebbe arrivare il caldo

Dopo le intense giornate di maltempo dei giorni scorsi, l’Italia si prepara ad affrontare nuovamente condizioni meteo rologiche avverse. La Protezione Civile ha emesso un avviso di Allerta arancione per alcune aree di Emilia-Romagna e Veneto, e un’ Allerta gialla in sette regioni , a causa di temporali e rischio idraulico. Il brutto tempo interesserà in particolare il centro, con fenomeni intensi sulle aree appenniniche. thesocialpost

Bacini di laminazione sui fiumi. Ecco il sistema veneto anti-alluvione - Bacini di laminazione sui fiumi. ecco il sistema veneto anti-alluvione - Come funzionano le casse di espansione che hanno sin qui salvato il Veneto: sono 10, a regime diventeranno almeno 23 ... mattinopadova.gelocal

Il Rimini prende tempo con Siviglia: nella lista c’è anche Gorgone - Il Rimini prende tempo con Siviglia: nella lista c’è anche Gorgone - Il Rimini per il momento non sembra avere fretta. Quando sembrava prossimo ad affondare il colpo per Sebastiano Siviglia, ecco che la trattativa è ... corriereromagna

Sell in May: davvero funziona Ecco i dati - Sell in May: davvero funziona ecco i dati - Analisi mercati azionari di Investing.com (Francesco Casarella) riguardo: . Leggi le analisi titoli azionari di Investing.com (Francesco Casarella) su Investing.com. it.investing