MET - il cantautore pubblica il singolo Dove sei tu

Chiello torna con il nuovo singolo dal titolo Limone in cui evidenzia come la distanza emotiva che si potrebbe venire a creare tra due persone è a volte peggio dell'assenza fisica Quello che ci ha trasmesso negli ultimi tre anni con la sua musica è qualcosa a cui raramente siamo abituati, una carica emotiva così potente che travolge, investe e non lascia scampo.

Il cantautore Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo Take That, parteciperà alla Giornata della Terra a Roma e si prepara per il tour estivo Il cantautore romano Leo Gassmann ritorna con il nuovo singolo Take That, un brano divertente, scanzonato e dal sapore primaverile, perfetto da ballare. Il singolo è scritto da Leo assieme a Marco Rissa dei TheGiornalisti (si tratta della terza collaborazione) ed è prodotto dai Room9.

