Messina - lunghe liste d’attesa per curarsi | i vertici ASP pronti a delle strategie

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Commissario Straordinario dell’Asp di, Giuseppe Cuccì, e la direttrice sanitaria, Lia Murè, hanno organizzato per domani, 22 maggio 2024, alle ore 11, una conferenza presso Palazzo Geraci, in via La Farina, nella sala riunioni al terzo piano. L’incontro servirà a illustrare la pianificazione e leper ridurre lenegli ambulatori cittadini e negli ospedali della Provincia dell’Asp. “È necessario – ha spiegato Cuccì – analizzare attentamente i processi esistenti e identificare le inefficienze che rallentano il flusso di lavoro. L’implementazione di soluzioni tecnologiche e la revisioneprocedure operative possono contribuire a migliorare la gestione del tempo erisorse. Coinvolgere il personale in una formazione continua e promuovere la ...

