Mercato Roma | Nandez obiettivo concreto - il futuro di Lukaku

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – La stagione volge al termine, laha già stabilito aritmeticamente la propria posizione in graduatoria, stabilendosi al sesto posto, davanti alla Lazio e alle spalle di Atalanta, Bologna e Juventus. L'ultima di campionato dei giallorossi di fatto è solo passerella per la squadra di De Rossi, un'occasione per chi si è visto meno per mettersi in mostra contro una squadra, l'Empoli, in disperata ricerca dei tre punti, per sperare ancora nella salvezza. Questa situazione sta portando a Trigoria ilin primo piano. Nonostante ancora non si conosca l'identità di chi prenderà il ruolo di ds giallorosso (Florent Ghisolfi favorito sul ds del Monza François Modesto), i primi colpi potrebbero già essere pronti per consegnare al tecnico capitolino la squadra adatta per ritentare il prossimo anno la scalata alla ...