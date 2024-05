Meloni - premier a sovranità limitata

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 21 maggio 2024) Il rischio di un’escalation sul fronte orientale in Europa cresce di ora in ora. La Gran Bretagna e la Finlandia hanno siglato un partenariato strategico per rafforzare la cooperazione militare. Lo hanno firmato in particolare per contrastare quella che nei loro protocolli definiscono la “minaccia russa”. È una mossa che ancora una volta esaspera i toni fra l’Occidente e il Cremlino e che fa perno sulla retorica della tensione e della propaganda a buon mercato. Di certo non è un gesto tale da favorire le condizioni per avviare dei negoziati di pace seri. Le provocazioni francesi e il neonazismo ucraino Non è sfuggita a nessuno l’ennesima provocazione del presidente francese Emmanuel Macron. Monsieur le President ha esteso al governo russo l’invito a partecipare all’anniversario degli 80 anni dello sbarco in Normandia. Un gioco di sponda tra alleati atlantici, che ha dato modo agli americani di lasciare sul sito della rivista “Politico” un commento sprezzante: Forse questo ricorderà ai russi che una volta hanno combattuto contro i veri nazisti, non quelli immaginari che vedono in Ucraina.