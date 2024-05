Mediolanum Padel Cup | la competizione a Palermo dal 27 maggio al 2 giugno

Il secondo torneo della Grande avventura sportiva firmata Banca Mediolanum va in scena nell’ ‘Isola del Poeti’. Così la definì Giovanni Pascoli, che alla Sicilia regalò lo straordinario omaggio in versi fissando la sintesi di questa terra magica in una sola frase: “Io ero giunto dove giunge chi sogna”. Il sogno – in questo caso sportivo – passa attraverso i campi di Padel del Country Time Club di Palermo, elegante circolo a un passo dalla magnifica spiaggia di Mondello che, dal 27 maggio al 2 giugno, ospiterà il secondo appuntamento dell’anno con il torneo Mediolanum Padel Cup, evento organizzato in partnership con American Express per l’intera durata del progetto.

