Maurizio Casula e il suo Cinema ambulante dal sapore del passato

(Di martedì 21 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 21 maggio 2024 - In estate il “mbulante” gira nelle piazze della Val di Magra trasformandole in saletografiche con il fascino del. Il suo progetto è sostenuto dalle amministrazioni comunali che lo inseriscono nella programmazione dei tanti eventi estivi. Diventando in alcuni casi l’evento, come accaduto un anno fa con la proiezione del film “Il Gladiatore” all’interno dell’anfiteatro di Luni che per soddisfare tutte le richieste venne fissato in due serate rispetto all’unica uscita prevista. Giovedì sera ilmbulante sarà alla ceramica Vaccari di Ponzano Magra. La sala ex calibratura della fabbrica si trasforma intografo per consentire di assistere alla commedia dal titolo “A qualcuno piace caldo” che ha come interpreti Marilyn Monroe, Jack Lemmon e ...