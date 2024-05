Matteo Berrettini e Federica Lelli - ex di Ultim - fanno sul serio | Sembrava un incontro fuga -e, ora è amore

"Matteo Berrettini? Io ancora non ho capito che cosa abbia, perché prima sembrava che giocasse male per colpa di Melissa Satta, ora non lo so. Aveva una bella fidanzata beato lui. Cosa ne penso se ora non ce l'ha più? E secondo te io non ci dormo stanotte? Dimmi te se all'età mia mi interessa della vita sentimentale di Berrettini, saranno affari suoi.

liberoquotidiano