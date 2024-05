Mascherato da clown rapina un tassista a Roma - arrestato con una complice

Al volante del suo taxi è stato rapinato da un uomo con una maschera da clown con la complicità di un’amica, che aveva telefonato al 3570 per chiedere l’invio dell’auto bianca. E’ successo intorno alle 3.30 della notte scorsa a Roma , in via Vacuna, zona Casal Bruciato. Scappata, la coppia criminale è stata arrestata dalla polizia. A chiamare i poliziotti è stato proprio il tassista rapinato che agli agenti delle volanti ha raccontato l’intera dinamica mettendoli sulle tracce dei due. secoloditalia

Una chiamata per una corsa che nascondeva in realtà una trappola. Momenti di terrore quelli vissuti stanotte a Roma da un tassista: sul posto infatti ad attenderlo c’era una coppia che lo ha rapinato. La vicenda. Ha risposto ad una chiamata come tante altre. E, all’apparenza, una volta raggiunta la Via, non c’era nulla di strano. Improvvisamente però un uomo col volto travisato con una maschera da clown ha fatto irruzione nella vettura e lo ha minacciato con un coltello: la chiamata per il Taxi era infatti una trappola e la cliente in strada soltanto un’esca per attirarlo in zona.

