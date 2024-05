Marotta mette d’accordo tutti | storia di un vincente che resterà all’Inter

Fernando Orsi, ex giocatore di Serie A, non si dice preoccupato su Radio Radio per la questione riguardante l’Inter. Aggiunge anche qualcosa su Giuseppe Marotta. FIDUCIA – Il presidente rappresentante del gruppo Suning non viene affatto preso in considerazione. Non mettendo piede in Italia da mesi ha perso radicalmente importanza in favore invece dell’ad nerazzurro.

inter-news