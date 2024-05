Marine Le Pen rompe con Afd | Non staremo più con loro La Lega | Siamo allineati e concordi

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Rassemblement National diLe Pencon i tedeschi dell’Afd. “Non siederemo più conin occasione della prossima legislatura” europea, ha detto a Liberation Alexandre Loubet il direttore della campagna elettorale di Jordan Bardella, presidente di Rn e capolista per le europee. Oggi Rn e Afd, così come la, fanno parte del gruppo Identità e democrazia. La decisione, su cui laha fatto sapere di essere “allineata e concorde”, apre potenziali nuovi scenari negli equilibri europei post voto. Il Rn diLe Pencon l’Afd Secondo quanto emerso, a spingere il Rn verso questa scelta è stata l’intervista del deputato europeo dell’Afd Maximilian Krah a Repubblica di sabato. Nel colloquio l’esponente tedesco ha rifiutato la definizione di ...

