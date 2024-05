Manna su tre obiettivi | saranno i titolari del futuro

Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli vogliono raggiungere lo stesso obiettivo, a partire dal mercato estivo si avrà una sfida per un acquisto. La sessione estiva di calciomercato si avvicina sempre di più, a partire da giugno sia il Napoli che la Juventus potrebbero contendersi diversi calciatori. Uno di questi sembra già essere deciso, non sarà una sfida semplice per i due dirigenti sportivi: Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli . spazionapoli

Napoli, non solo Hancko: tutti gli obiettivi di Manna per la difesa - Napoli, non solo Hancko: tutti gli obiettivi di manna per la difesa - Per il d.s. in arrivo manna quello di ricostruire il reparto è uno degli obiettivi primari. Col Feyenoord trattativa per abbassare la richiesta di 30 milioni ... gazzetta

Giovanni Manna lascia la Juventus: il Napoli lo attende. Gli obiettivi e i piani per il futuro - Giovanni manna lascia la Juventus: il Napoli lo attende. Gli obiettivi e i piani per il futuro - All'indomani della vittoria contro il Bologna, la Juventus ha annunciato l'addio di Giovanni manna, che ora passerà al Napoli. tag24

UFFICIALE - Risoluzione consensuale tra Giovanni Manna e la Juventus, ecco il comunicato dei bianconeri - UFFICIALE - Risoluzione consensuale tra Giovanni manna e la Juventus, ecco il comunicato dei bianconeri - NAPOLI - Giovanni manna ha ufficialmente risolto il contratto con la Juventus ed è pronto a passare al Napoli come nuovo d.s. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: "Le strade di Giovanna M ... napolimagazine