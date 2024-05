Manna - rivoluzione estiva per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Giovannia breve sarà ufficializzato come nuovo d.s. del. Mediaset ha parlato del dirigente in pectore dei partenopei. Sarà lui ad iniziare quella che sarà probabilmente una vera e proprianella rosa azzurra. Il cambiamento partirà dalla difesa, che è passata dai 28 gol subiti in campionato nell’anno dello scudetto ai 48 di questa stagione, non ancora conclusa., obiettivo Hancko in difesa Il nome più caldo, al momento, è quello dello slovacco David Hancko, centrale di quasi 190 cm con un gran fiuto per il gol (7 quelli messi a referto quest’anno col Feyenoord). E’ lui il profilo individuato per provare a colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Kim. Il club olandese lo valuta 30 milioni, ma i partenopei sono convinti di poter abbassare le richieste. Gli azzurri potrebbero puntare ...