Manna - primo giorno di lavoro a Castel Volturno | incontro con l’agente di Meret

Il Napoli è in fase di programmazione per la prossima stagione, un nome nuovo sarebbe finito sul taccuino degli azzurri e non solo. Registrata l’ennesima pagina indegna e sconcertante della stagione con il pari di Udine. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue nella sua fase di riprogrammazione, sperando di non incappare nuovamente nella sconcertante gestione di un anno fa, quando crogiolandosi unicamente dello scudetto vinto, il patron sbagliò tutto ciò che si poteva sbagliare, ponendo le basi per lo scempio attuale.

