Manna-Juventus - è UFFICIALE | rescissione del contratto con il club bianconer - ora è pronto per il Napoli

Ultim’ora importante, comunicato l’addio ufficiale dal suo club: adesso è tutto pronto per la firma e l’approdo al Napoli. Inizia la rivoluzione in casa Napoli, tutto parte dalla nomina del prossimo direttore sportivo che sarà Giovanni Manna. Intanto, come comunicato dal club bianconero, il d.s. ha comunicato il divorzio ufficiale. Di seguito la nota pubblicata dalla Juventus: Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono.

Allan, emanato il verdetto della causa avviata in seguito all’ammutinamento del dicembre 2019: il centrocampista brasiliano ha vinto La stagione 2023\24 sta per volgere al termine. Il Napoli si giocherà la possibilità di accedere alla prossima Conference League in casa contro il Lecce, ma bisogna sperare anche in esiti favorevoli di Cagliari-Fiorentina, Atalanta-Torino e di Atalanta-Fiorentina, match da recuperare a fine campionato.

