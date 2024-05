Manfredi e lo stadio Maradona | Noi lavoriamo sulla concretezza Ce l’aveva con qualcuno?

Tempo di lettura: 2 minuti“Accolgo con favore quanto dichiarato dal Sindaco Gaetano Manfredi in merito agli sviluppi sulla ristrutturazione dello stadio Maradona: il “ tavolo di lavoro” con i Ministeri rappresenta un’importante occasione per mettere a punto una proposta seria e concreta. Mi auguro che il presidente De Laurentiis colga questa opportunità per collaborare fattivamente con le Istituzioni, magari presentando quel progetto di cui ha sempre parlato, per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta, altrimenti si faccia da parte, definitivamente. anteprima24

REPUBBLICA - Napoli-Lecce si gioca di domenica, gli azzurri volevano andare già in vacanza - REPUBBLICA - Napoli-Lecce si gioca di domenica, gli azzurri volevano andare già in vacanza - La Repubblica si è soffermata sulla reazione dei calciatori del Napoli all'annuncio della data della gara tra Napoli e Lecce: "L'annuncio sul calendario di Serie A con la partita programmata per domen ... napolimagazine

CorSport - Manna-Napoli: oggi può arrivare l'ufficialità, la situazione - CorSport - Manna-Napoli: oggi può arrivare l'ufficialità, la situazione - Giovanni Manna oggi può già diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude la presenza proprio di Manna già oggi in città così come ... msn

Oltre 150 scosse di terremoto ai Campi Flegrei, notte in strada e scuole chiuse - Oltre 150 scosse di terremoto ai Campi Flegrei, notte in strada e scuole chiuse - Famiglie sfollate in via precauzionale. Segnalati lievi danni a edifici e in attività commerciali. Scuole chiuse in diversi comuni . La situazione ... today