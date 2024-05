Mandato d’arresto per Netanyahu e i leader di Hamas

(Di martedì 21 maggio 2024) La Corte penale internazionale mette sullo stesso piano il presidente d’Israele Benjamine il capo diYahya Sinwar. Il pubblico ministero Karim Khan ha chiesto ilinternazionale. Con, indagato anche il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Per quanto riguarda, stesso provvedimento emesso anche nei confronti del comandante in capo dell’ala militare di, Mohammed Al-Masri, conosciuto come Deif, e del capo dell’Ufficio politico Ismail Haniyeh. L’accusa è di avere commesso crimini di guerra. Secondo Khan, dopo oltre sette mesi di guerra a Gaza, scatenata dalla strage e dai rapimenti commessi dai terroristi dilo scorso 7 ottobre, sussistono ragionevoli ...

Amal Ramzi Alamuddin, coniugata con George Clooney dal 2014, è un’esperta di diritto internazionale, avvocata e giurista. È tra i consulenti chiamati dal procuratore capo della Corte Penale Internazionale (CPI), Karim Khan, per richiedere ai giudici del tribunale dell’Aja il mandato d’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu , il suo ministro Yoav Gallant e tre leader di Hamas , compreso Yahya Sinwar. cultweb

Israele e Hamas hanno commesso “crimini di Guerra e contro l’umanità e i loro leader devono essere arrestati: il procuratore capo della Corte penale internazionale Khan ha invocato dalla camera preliminare del tribunale mandati di cattura per Netanyahu e il suo ministro Gallant, così come per Sinwar e Haniyeh ilsole24ore

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

Giustizia. Corte dell'Aja contro Hamas e Netanyahu, un segnale: nessuno resta impunito - Giustizia. Corte dell'Aja contro hamas e netanyahu, un segnale: nessuno resta impunito - Agli orrendi crimini di hamas il 7 ottobre, è seguita la rappresaglia di Israele, con la mancata protezione di bambini e persone vulnerabili ... avvenire

La Francia appoggia la Corte penale internazionale sul caso Netanyahu - La Francia appoggia la Corte penale internazionale sul caso netanyahu - Parigi, infatti, preso atto della richiesta del procuratore capo di un mandato d'arresto nei confronti di Benjamin netanyahu, si pone in netto contrasto ... di mandati di arresto contro i leader di ... ilgiornale