Manchester City - Guardiola | Rinnovo? Sono più vicino ad andarmene

2024-05-20 14:38:47 Breaking news: Rodri crede che il Manchester City abbia battuto l’Arsenal vincendo un altro titolo di Premier League grazie alla sua mentalità superiore. Il City è diventata la prima squadra a vincere quattro titoli consecutivi domenica, eliminando il West Ham e chiudendo due punti sopra i Gunners. Il centrocampista spagnolo, autore del terzo gol nella vittoria per 3-1, ha detto che il punto ottenuto dai Gunners nel pareggio senza reti all’Etihad è stato il motivo per cui gli uomini di Mikel Arteta non sono riusciti a diventare campioni. justcalcio

Il dominio del City fa male alla Premier che ha sempre fatto della propria competitività un vanto (Guardian) - Il dominio del city fa male alla Premier che ha sempre fatto della propria competitività un vanto (Guardian) - Per il Guardian il dominio del manchester city fa male alla Premier, che storicamente è stata sempre una lega competitiva ... ilnapolista

Giocatori ubriachi e champagne da migliaia di euro, la folle notte del Manchester City - Giocatori ubriachi e champagne da migliaia di euro, la folle notte del manchester city - manchester - Per la quarta volta di fila, come mai nessuno prima, il city vince la Premier League ed entra ancora di più nella storia del campionato inglese. Festa grande a manchester, sponda blu, con ... corrieredellosport

Ex Lazio | Pedro Neto conteso da Manchester City e Newcastle: la situazione - Ex Lazio | Pedro Neto conteso da manchester city e Newcastle: la situazione - Come riportato da TMW, il manchester city e il Newcastle sono pronti a sfidarsi per acquistare l'ex attaccante della Lazio Pedro Neto, attualmente in forza al Wolverhampton. lalaziosiamonoi