Mancano 1 435 medici di famiglia in Lombardia - fino al 90% di posti scoperti | cosa succede

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono 1.435 idichein, in aumento rispetto al 2023 quando, dal monitoraggio fatto presso tutte le Ats, mancavano 1.326 tradina generale e pediatri di libera scelta. Ma il problema dellana Generale non è solo numerico, tanto più che dal 2030 questo aspetto si dovrebbe alleviare. "In questa fase, income nel resto d'Italia, c'è un problema numerico: sia nellana Generale che in molte specialità non ci sonosufficienti per coprire le posizioni scoperte” sottolinea Massimiliano Franco, medico dia Pavia e presidente del congresso regionale della Società Scientifica deidi ...