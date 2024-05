Manca benzina nel finale | addio playoff A Venezia in partita fino a 4 minuti dal termine

(Di martedì 21 maggio 2024)83 REGGIO EMILIA 67 UMANA REYER: Spissu 11 (0/2, 3/8), Tucker 25 (6/8, 2/4), Casarin (0/2 da 3), Simms 14 (4/4, 1/3), Tessitori 7 (2/3, 0/1); Parks 11 (4/4, 1/4), Heidegger 2 (1/1, 0/2), De Nicolao 5 (1/2, 1/3), Brooks, Wiltjer 8 (2/3), Tessitori 4 (1/2). N.e.: Janelidze, O’Connell. All.: Spahija. UNAHOTELS: Weber 4 (2/5), Galloway 18 (3/9, 3/8), Vitali 4 (2/2, 0/3), Chillo 3 (1/1 da 3), Black 8 (4/4); Smith 6 (0/1, 1/5), Faye 7 (3/3), Grant 9 (3/5 da 3), Uglietti (0/1), Atkins 4 (2/3, 0/2). N.e.: Bonaretti, Cipolla. All.: Priftis. Arbitri: Mazzoni, Giovannetti, Valzani. Parziali: 17-14, 40-42; 58-55 Note T.l.: Ven 19/26 Reg 11/18. Rimb.: Ven 37 (Simms e Tucker 6) Reg 26 (Galloway e Black 4). Ass.: Ven 19 (Spissu 7) Reg 18 (Smith 4). Cala il sipario sulla stagione biancorossa. La corsa della Unahotels si ferma al Taliercio dopo una gara 5 in cui ...

