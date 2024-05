Maltempo | volo Düsseldorf-Pescara dirottato a Bari Meteo | oggi allerta in varie regioni

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Abruzzonon è in(immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ma astamani ilnon ha permesso l’atterraggio dell’aereo proveniente dalla Germania. Così ildelle 6,05 daè arrivato aalle 8 circa.rossa per zone di Lombardia e Veneto e fra le altresi segnalano notevoli precipitazioni in parte dell’Emilia-Romagna. L'articolo in ...

La situazione di oggi "vede ancora qualche traccia, qualche residuo delle piogge che ci sono state": così Paolo Sottocorona ha esordito. In diretta dallo studio di Omnibus, il programma di politica e di attualità, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo. Il suggerimento è di non riporre l'ombrello. Ma vediamo nel dettaglio che tempo ci aspetta. iltempo

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - Sopralluogo questo pomeriggio dell'assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa , a Gessate e Bellinzago Lombardo, centri duramente colpiti dal Maltempo che ha portato all'esondazione dei torrenti Trobbia e Molgora e del Naviglio Martesana. Già da questa mattina a Gessate è attiva l'unità di crisi locale per il coordinamento delle risorse disponibili per gli interventi sul territorio: "La Protezione civile -ha spiegato La Russa - sta lavorando senza sosta, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e a tutti gli operatori per sostenere le comunità messe a dura prova dall'alluvione. liberoquotidiano

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Sopralluogo questo pomeriggio dell?assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, Romano La Russa , a Gessate e Bellinzago Lombardo, centri duramente colpiti dal Maltempo che ha portato all?esondazione dei torrenti Trobbia e Molgora e del Naviglio Martesana. Già da questa mattina a Gessate è attiva l’unità di crisi locale per il coordinamento delle risorse disponibili per gli interventi sul territorio: “La Protezione civile -ha spiegato La Russa - sta lavorando senza sosta, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell?ordine e a tutti gli operatori per sostenere le comunità messe a dura prova dall?alluvione. calcioweb.eu

Maltempo: volo Düsseldorf-Pescara dirottato a Bari Meteo: oggi allerta in varie regioni - maltempo: volo Düsseldorf-Pescara dirottato a Bari Meteo: oggi allerta in varie regioni - L’Abruzzo oggi non è in allerta (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ma a Pescara stamani il maltempo non ha permesso l’atterraggio dell’aereo proveni ... noinotizie

Maltempo in Abruzzo, dirottato sull'aeroporto di Bari il volo Dusseldorf-Pescara - maltempo in Abruzzo, dirottato sull'aeroporto di Bari il volo Dusseldorf-Pescara - L'aereo, partito dalla città tedesca alle 6.02, sarebbe dovuto atterrare a Pescara alle 8.05, ma è giunto nello scalo pugliese alle 8.50 ... baritoday

Iran, morte di Raisi: il punto sulle indagini. Oggi iniziano i funerali - Iran, morte di Raisi: il punto sulle indagini. Oggi iniziano i funerali - L'Iran ha chiesto l'assistenza degli Stati Uniti dopo l'incidente di elicottero in cui hanno perso la vita il presidente iraniano Ebrahim Raisi il ministro degli esteri della repubblica islamica e ... tg.la7