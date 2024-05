Maltempo Reggio Emilia - tanti disagi Rolo | infiltrazioni a scuola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Per buona parte della giornata di ieri sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante e grossi rami caduti, anche su auto in sosta. È accaduto nel parcheggio dello stadio Mapei, verso le 18.10, dove un albero di grosse dimensioni è caduto su cinque auto parcheggiate in via Città del Tricolore zona, vicino alla curva sud. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ancora temporali e venti di burrasca inRomagna: nuova allerta meteo Altri interventi analoghi si sono registrati in via Papa Giovanni XXIII, in via Cervi, oltre che in via Filippo Re a Ogia, trae Quattro Castella, e a Broletto di Albinea. Interventi si sono resi necessari pure per liberare dall’acqua dei sottopassi e scantinati, in via Spaggiari a Cella e a Campegine. ...