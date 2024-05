(Di martedì 21 maggio 2024)(Milano), 21 maggio 2024 –oggi, martedì 21 maggio, a. I tre Comuni dell'hinterlandhanno deciso che, in seguito alle allerte diramate dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia nella giornata di ieri, di chiudere tutte lepubbliche di ogni ordine e grado. I tre sindaci hanno firmato lunedì sera un'ordinanza urgente. "A motivare la scelta sono state le valutazioni dei tecnici volte a prevenire eventuali rischi e limitare il numero dei mezzi circolanti in città, condizione che complicherebbe l'intervento delle Forze dell'Ordine, della Protezione civile e dei mezzi di soccorso nel caso dei possibili scenari di emergenza legati alle ...

Grande Incendio in un’azienda nel Milanese. A Truccazzano, Comune parte del Parco Adda Nord e del territorio della Martesana, un Incendio ha colpito l’azienda logistica della società Arcadia, che si occupa di materiale plastico . Dalle fiamme si è sviluppata una densa colonna di fumo nero, ma non risulta ci siano persone coinvolte. Sul posto sono intervenute 9 squadre dei Vigili del fuoco di Milano e i tecnici di Arpa Lombardia per le prime verifiche ambientali. ilfattoquotidiano

Ancora disagi in Lombardia per il nubifragio che da martedì notte si sta abbattendo su tutta la Regione con diversi asili evacuati nel Milanese evacuati gli asili a Bellinzago e Masate Il nubifragio continua Altre Scuole chiuse per maltempo ? evacuati gli asili a Bellinzago e Masate Dopo le evacuazioni avvenute in mattinata in diverse Scuole dell’infanzia a Monza, nel pomeriggio i carabinieri della stazione Milanese di Gorgonzola, unitamente ai vigili del fuoco, sono dovuti intervenire presso un asilo nido di via Padana Superiore, a Bellinzago Lombardo, che a causa delle forti piogge di queste ore, si era completamente allagato bloccando bimbi e docenti dentro l’istituto. ilgiorno

Maltempo: per l’allerta rossa scuole chiuse a Bollate, Baranzate e Novate Milanese - Maltempo: per l’allerta rossa scuole chiuse a Bollate, Baranzate e Novate milanese - E così oggi tutti gli asili nido e centri per l’infanzia comunali, le scuole dell’infanzia statali e comunali, le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e il Centro diurno ... ilgiorno

Maltempo, allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia: bombe d'acqua, allagamenti, fiumi a rischio, scuole chiuse - Maltempo, allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia: bombe d'acqua, allagamenti, fiumi a rischio, scuole chiuse - «Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti», ha scritto Granelli. I vigili del fuoco hanno confermato che i livelli del Lambro e Seveso sono «alti ma non preoccupanti». Nella notte ci sono ... ilsecoloxix

Maltempo, scuole chiuse in Lombardia: è allerta rossa - Maltempo, scuole chiuse in Lombardia: è allerta rossa - In diverse regioni del Nord Italia fra cui la Lombardia, alcuni comuni hanno aderito alla chiusura delle scuole per l'allerta rossa ... notizie