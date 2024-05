Maltempo oggi in Emilia Romagna - temporali e allagamenti | segui la diretta

E’ tutto pronto per il Gran Premio dell’ Emilia Romagna , settimo round della stagione di Formula 1 che avrà luogo sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. La griglia di partenza vede Max Verstappen in pole position, dopo aver conquistato il settimo ruotino consecutivo della stagione eguagliando Alain Prost. Seconda piazza poi per Lando Norris, mentre le due Ferrari – qui di casa – occupano la seconda fila, con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quarto. sportface

AGI - L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Nord dell'Italia si farà sentire anche nella giornata di oggi , domenica. La Protezione civile ha diramato un' allerta arancione per diverse zone di Veneto ed Emilia-Romagna e gialla per altre aree di queste due regioni e di Lombardia, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Questo il dettaglio: Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione : Emilia Romagna: Costa ferrarese Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale Veneto : Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticitàp er rischio idrogeologico / allerta gialla: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna agi

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al PalaBigi, pareggiando il colpo esterno della Reggiana in gara-1. Una partita, quella giocata 48 ore fa, segnata dal parziale di 21-31 nel primo quarto, un distacco che gli uomini di coach Priftis non sono riusciti a colmare completamente, nonostante un finale al cardiopalma in cui i lagunari hanno rischiato di subire la rimonta. sportface

Tutto pronto in via Antica Milizia. Ci lavoreranno quasi 130 persone - Tutto pronto in via Antica Milizia. Ci lavoreranno quasi 130 persone - Inaugura a Ravenna il primo supermercato Esselunga della Romagna. L’apertura è in programma dalla mattinata di domani, 22 maggio, in via Antica Milizia. In tutta Italia sono quasi 200 i punti vendita ... ravennaedintorni

Sofia Stefani uccisa ad Anzola, le telefonate e le chat dell’ex comandante: “Non vivo più” - Sofia Stefani uccisa ad Anzola, le telefonate e le chat dell’ex comandante: “Non vivo più” - Domani la Procura conferirà l'incarico per l'autopsia su Sofia Stefani: dall’esame ci si aspettano chiarimenti non tanto sulle cause della morte della ... fanpage

Polo passeggeri Gruppo FS: al via anche in Emilia-Romagna la Trenitalia Summer Experience 2024 In evidenza - Polo passeggeri Gruppo FS: al via anche in emilia-Romagna la Trenitalia Summer Experience 2024 In evidenza - 6 nuove Frecce per raggiungere la Romagna: 2 Milano-Pescara, 2 Bolzano-Pescara e 2 Roma-Ravenna via Rimini due collegamenti notturni in più tra l’emilia e la Puglia due Frecce in più da Bologna e Regg ... gazzettadellemilia