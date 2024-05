Maltempo - nubifragi in Emilia-Romagna | scuole chiuse Le previsioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilche da qualche giorno sta flagellando il Nord Italia con fortissimi temporali non accenna a dare tregua. Ad essere colpite sono soprattutto Lombardia e Veneto dove, per la giornata di martedì 21 maggio, è stata dichiarata l’allerta rossa. Ma anche altre regioni settentrionali sono a rischio. A preoccupare sono soprattutto alcuni fiumi che sono arrivati molto vicini al livello di guardia. In, tra le province di Modena e Bologna, un fortissimoo si è abbattuto soprattutto su Savignano, Valsamoggia e Vignola dove leoggi resteranno.Leggi anche:è allerta rossa in Lombardia e Veneto.in diversi comuni La situazione in Lombardia I vigili del fuoco di Milano spiegano che, dopo le forti ...