Maltempo Modena - case bloccate da una frana a Savignano Due famiglie sfollate

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Tecnici a volontari in piena attività asul Panaro, il comune più colpito dal violento temporale di ieri. Su Formica, in due ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia. Allagamenti a Bologna e provincia, in migliaia senz’acqua dopo il. In Valsamoggia mercoledì riaprono le scuole Il sindaco di, Enrico Tagliavini, e tutta la squadra all’opera stanno aspettando in questi minuti l’arrivo al Coc realizzato in Municipio di Irene Priolo, assessore regionale al contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Protezione civile. Ancora temporali e venti di burrasca in Emilia Romagna: nuova allerta meteo Interventi dei vigili del fuoco nel Modenese Oltre un centinaio le segnalazioni arrivate da quanto è scattata l’emergenza. I pompieri sono al lavoro su una ...