Maltempo - in Veneto e Lombardia è allerta rossa Paura anche in Piemonte ed Emilia

(Di martedì 21 maggio 2024) Non c’è tregua per il Nord Italia: ilnon molla la presa. Martedì 21 maggio èincon i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. “Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche” ha dichiarato il presidente della Regione, Luca Zaia. Ma ciò sarebbe potuto avvenire “se nei giorni scorsi non avessimo avuto già così tanta acqua che ha intriso il territorio e che ancora si fatica a smaltire”. Dopo le piogge delle scorse ore, a Milano i livelli del Lambro e Seveso sono “alti ma non preoccupanti“, rendono noto i vigili del fuoco, che mantengono attivo il dispositivo e in. In attesa di aggiornamento sulle condizioni meteo da parte di Arpa, la situazione meteorologica, fanno ...

Maltempo e bombe d'acqua in Emilia Romagna e Veneto oggi martedì 21 maggio dove si registrano allagamenti ed esondazioni. Attenzione massima ai livelli dei fiumi che sono in rialzo.Continua a leggere fanpage

Prosegue l'ondata di Maltempo sulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel Bolognese (dove in migliaia sono senza acqua da ieri sera) e nel Modenese, smottamenti e una strada provinciale interrotta nel Veronese. tg24.sky

Playoff serie C Vicenza-Padova rinviata per maltempo: c'è la data del recupero - Playoff serie C Vicenza-Padova rinviata per maltempo: c'è la data del recupero - A causa del maltempo, la sfida tra Vicenza e Padova ... Rinviata Vicenza-Padova: allerta rossa in veneto Playoff serie C: attesa per il derby veneto Playoff serie C: le gare di martedì 21 maggio 2024 ... sport.virgilio

