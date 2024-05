Sessanta interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo in Veneto , dove la situazione continua ad essere molto difficile dopo i nubifragi di ieri. Le squadre dei pompieri sono state impegnate soprattutto nelle province di Padova, Vicenza e Verona per alberi abbattuti, danni d’acqua, prosciugamenti e cedimenti del terreno. Sono 24 gli interventi in provincia di Padova, 16 a Verona, 10 nel Vicentino. open.online

La tangente come una “ prassi “, una sorta di automatismo riconosciuto a un politico per la mediazione in un affare, come fosse un venditore di case o terreni e non un pubblico ufficiale che può indirizzare le scelte amministrative. È esemplare e sconcertante il verbale che Nicola Fragomeni, ex primo cittadino di Santa Maria di Sala (Venezia) ha reso un anno fa dopo essere finito agli arresti domiciliari per corruzione , quando era presidente del Consiglio comunale nonché coordinatore provinciale di Coraggio Italia, il movimento fondato dal sindaco del capoluogo veneto Luigi Brugnaro. ilfattoquotidiano

Ospedali aperti anche di sera e nel weekend , acquisto delle prestazioni in libera professione e nel privato accreditato , pulizia sistematica delle agende per riempire tutti i buchi. Sono alcune... ilgazzettino

Maltempo in Emilia Romagna e Veneto: esonda il Panaro nel Modenese. Video - Maltempo in Emilia Romagna e veneto: esonda il Panaro nel Modenese. Video - Sono stati 183 gli interventi dalla serata di lunedì nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore, che hanno provocato l'esondazione del Panaro. Si sono concentrati nei ... tg.la7

Maltempo in Veneto, ancora pioggia: resta alta l’allerta fiumi. Le zone più critiche - Maltempo in veneto, ancora pioggia: resta alta l’allerta fiumi. Le zone più critiche - La piena del Po continuerà fino a domani, mercoledì 22 maggio. I livelli più alti di precipitazione sulle Pealpi vicentine: 78 mm a Laghi ... ilrestodelcarlino

Maltempo e allagamenti in Emilia Romagna, in 3 ore pioggia di 3 mesi: scuole chiuse e allerta per i fiumi - Maltempo e allagamenti in Emilia Romagna, in 3 ore pioggia di 3 mesi: scuole chiuse e allerta per i fiumi - Le zone più colpite dal maltempo finora quelle di Savignano sul Panaro, Vignola e Marano dove oggi, martedì 21 maggio, le scuole restano chiuse ... fanpage