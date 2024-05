Maltempo - in migliaia senz' acqua nel Bolognese Un canale esonda nel Veronese

(Di martedì 21 maggio 2024) Prosegue l'ondata disulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel(dove insonoda ieri sera) e nel Modenese. Smottamenti nel, dove èto una Peri, frazione di Dolcè. L'Anas ha chiuso la statale 12.

Prosegue l'allerta meteo sull'Italia. Bloccata la galleria di Gaby. Ai Murazzi a Torino piena del Po attesa per la tarda mattinata Continua anche oggi, lunedì 4 marzo, l'allerta Maltempo sull'Italia. Prevista tanta pioggia, nonché temporali e nubifragi, e anche neve. E' allerta arancione in Piemonte - per rischio idrogeologico che riguarda Pianura modenese, Bassa collina […] sbircialanotizia

