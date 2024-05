Maltempo in Italia - nuove perturbazioni in arrivo | allerta arancione nel centro-nor - meglio al sud Le previsionin Puglia

Con Pogacar a distanza siderale dal resto della compagnia, il Giro tira il fiato scrutando il cielo: i nuvoloni in arrivo su Livigno promettono acqua e basse temperature sul tappone di oggi , già mutilato dello Stelvio per le abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Situazione che ha fatto subito alzare le antenne ai corridori, preoccupati soprattutto per le discese: della questione ne hanno parlato con gli organizzatori, trovando però la porta chiusa all’ipotesi, circolata in mattinata, di un ulteriore taglio del tracciato. sport.quotidiano

(Adnkronos) – Il Maltempo non molla la presa sul Nord Italia : oggi martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. "Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche, se nei giorni scorsi non avessimo avuto già così tanta acqua che ha intriso […] L'articolo Maltempo Nord Italia oggi , allerta rossa in Lombardia e Veneto : la situazione proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Maltempo, ancora temporali e allagamenti su quasi tutta l'Italia. Le regioni più colpite (e quanto durerà) - maltempo, ancora temporali e allagamenti su quasi tutta l'italia. Le regioni più colpite (e quanto durerà) - Ancora maltempo sull'italia. Dopo i temporali e gli allagamenti delle ultime ore, nuove correnti fredde in discesa verso il Portogallo manterranno in vita una vasta saccatura che si ... ilmessaggero

Maltempo: oltre 180 interventi nel Modenese per allagamenti - maltempo: oltre 180 interventi nel Modenese per allagamenti - Oltre 180 interventi tra ieri e le prime ore di oggi dei vigili del fuoco nel Modenese per allagamenti seguiti alle forti piogge delle ultime ore. Gli interventi sono concentrati nei comuni di Savigna ... ansa

Medici di base In Lombardia ne mancano 1435 - Medici di base In Lombardia ne mancano 1435 - Torna dopo ben 5 anni in Lombardia il Congresso Regionale della Società Scientifica dei Medici di famiglia Simg. Un'occasione per lanciare l’allarme sui problemi della sanità territoriale con questo C ... ticinonotizie