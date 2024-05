Maltempo | esondazioni e rischio frane

Milano , 15 maggio 2024 – Dopo il Lambro, anche il Seveso è esonda to e ha iniziato a invade re le strade del quartiere Niguarda . In alcune immagini circolate sui social si vede l’acqua invade re via Valfruva, tra la fermata della metro lilla di Ca’ Granda e l’ospedale. Queste le parole dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli: “ Seveso , c'è molta acqua da nord che sta arrivando verso Milano . ilgiorno

AGI - La settimana di maggio vedrà un peggioramento delle condizioni meteo in Italia, ma non per tutti. Alta pressione in cedimento sul Mediterraneo con una circolazione depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche verso l'Europa occidentale. Correnti umide investiranno nei prossimi giorni il Nord Italia determinando una fase di maltempo con nuvole associate a piogge e temporali per diversi giorni.

