Maltempo e allagamenti in Emilia Romagna - in 3 ore pioggia di 3 mesi | scuole chiuse e allerta per i fiumi

Milano , 20 mag. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte , arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 21 e gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio. liberoquotidiano

Milano , 20 mag. (Adnkronos) – Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte , arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 21 e gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 maggio. calcioweb.eu

Milano , 21 maggio 2024 – Una giornata di Allerta rossa per Milano e Monza con possibili temporali anche violenti e forte pioggia . Lambro e Seveso sotto costante monitoraggio. La Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diffuso un bollettino che prevede Allerta rossa da mezza notte nel nodo idraulico di Milano . È prevista, inoltre, Allerta arancione e gialla in altre zone della Lombardia E’ questo il quadro meteo di oggi, martedì 21 maggio 2024, ma nel pomeriggio lo scenario dovrebbe essere meno a tinte fosche visto che le possibili forti precipitazioni sono previste soprat tutto nella mattinata. ilgiorno

Maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, allagamenti e scuole chiuse: situazione da Vignola e Valsamoggia - maltempo in Emilia Romagna tra esondazioni, allagamenti e scuole chiuse: situazione da Vignola e Valsamoggia - maltempo con pioggia battente anche sulla Bassa Reggiana, in particolare nella zona di Rolo al confine con il Modenese, dove si sono registrati disagi con allagamenti in strada, piani bassi e ... notizie.virgilio

Forte maltempo al Nord: allerta rossa martedì 21 su settori di Lombardia e Veneto - Forte maltempo al Nord: allerta rossa martedì 21 su settori di Lombardia e Veneto - Prosegue l'ondata di maltempo che sta interessando il Nord Italia. Nei prossimi giorni persiste l'instabilità: le previsioni meteo ... meteo

Mau tempo, escolas fechadas na Lombardia: alerta vermelho - Mau tempo, escolas fechadas na Lombardia: alerta vermelho - In diverse regioni del Nord Italia fra cui la Lombardia, alcuni comuni hanno aderito alla chiusura delle scuole per l'allerta rossa ... notizie